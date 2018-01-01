Кличко зупинив скандальне будівництво у центрі Києва

Мер доручив зупинити незаконне будівництво на Мічуріна, 44 та звернувся до правоохоронців, щоб з`ясували всі правові обставини цієї забудови

Незаконне будівництво на Мічуріна, 44 зупинене. Прокуратура повинна з’ясувати всі правові обставини цієї забудови, а поліція - забезпечити дотримання правопорядку.

«Зараз ми перебуваємо на Печерську, де вартість землі чи ненайдорожча в Україні. Тут виникла конфліктна ситуація, бо будівництво ведеться без будь-яких дозвільних документів. І я вдячний, що громадськість звернулася до нас, повідомила про цей об’єкт. Забудовник повинен невідкладно зупинити це будівництво», - сказав столичний голова. Він наголосив, що була проведена перевірка, яка підтвердила відсутність необхідних дозволів, будівельних умов, проекту, документів на землю та погоджень міської влади. «Тут почалося будівництво і це викликало обурення у громадськості, у місцевих мешканців. Ми виїхали на місце. Я запросив керівника Київської поліції та прокурора столиці, щоб вони побачили це будівництво та взяли ситуацію під особистий контроль. Ми повинні діяти виключно в правовому полі, щоб таких хаотичних забудов не було, - додав Віталій Кличко. - Тому у мене прохання до прокуратури та поліції відповідно до їх обов’язків виконати моє звернення щодо вивчення цього питання та припинення будівництва. Паркан буде демонтований. Будівництво - припинене. І ми чекаємо від правоохоронних органів висновків щодо цього будівництва. Такої будівельної анархії в столиці не повинно бути!» - підкреслив Київський міський голова.

Крім того, наголосив Віталій Кличко, до безвідповідальних забудовників повинні бути застосовані відповідні правові заходи, щоб припинити хаотичну забудову столиці. «Будь-яке будівництво має бути узгоджене відповідно до закону. А ті, хто порушують закон, повинні за законом і відповідати», - підкреслив Кличко. Він наголосив, що жодних виключень не повинно бути, незважаючи на фінансові важелі чи політичні зв’язки забудовників.

У свою чергу, представник забудовника в присутності прокурора Києва та глави столичної поліції сказав про припинення будівництва.

Мер Києва також доручив представникам столичного благоустрою забезпечити демонтаж паркану навколо цього будівництва. Демонтаж розпочали одразу після інспекції.