КМДА не збирається переїжджати з Хрещатика



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Раніше у Єдиному державному реєстрі змінилася юридична адреса КМДА з вулиці Хрещатик, 36 на вулицю Дегтярівська

Зміна податкової адреси виконавчого органу Київської міської ради пов’язана із оптимізацією питань управління об’єктами комунальної власності

Зміна юридичної адреси КМДА не означає зміну її фізичного розташування

Про це «Укрінформу» повідомила керівник пресслужби КМДА Катерина Баранова.

«Зміна податкової адреси виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пов’язана із оптимізацією питань управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва. Але про зміну фактичного місця знаходження не йдеться. КМДА не планує переїзду з приміщення на вул. Хрещатик, 36», - сказала вона.

Раніше у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змінилася юридична адреса КМДА з вулиці Хрещатик, 36 на вулицю Дегтярівська, 31, корпус 2 у Шевченківському районі Києва.

Після цього низка ЗМІ поширили інформацію про можливий переїзд КМДА з будівлі на Хрещатику.