КМДА відмовилася від капремонту будинків, на що передбачено 1,3 млн грн



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Планувався капітальний ремонт низки житлових будинків у столиці

Ніякого перерозподілу цих коштів у КМДА не було

З незрозумілих причин Київська міськдержадміністрація з адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту видалила низку житлових будинків. Раніше на ремонт цих будинків були передбачені 1,31 млн гривень. При цьому ніякого перерозподілу цих коштів не було.

Про це повідомляє KV.

Депутат Київради Олег Петровець (фракція «Солідарність») попросив директора КП «Київжитлоспецексплуатація» Олега Котляренка все-таки виконати заплановані і профінансовані капремонти в житлових будинках киян.

Депутат зазначив, що рішенням Київради «Про бюджет Києва на 2018 рік» були підтримані його пропозиції про виділення коштів Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА і КП «Київжитлоспецексплуатація» на заміну вікон і капремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів ряду житлових будинків.

Розпорядженням КМДА №491 від 26.03.2018 року «Про адресному переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах бюджетних призначень, затверджених Департаментом житлово-комунальної інфраструктури на 2018 рік» було передбачено 1,31 млн гривень на проведення капремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресами: вул. Всеволода Нестайка, 3 (335 тис. гривень); вул. Всеволода Нестайка, 5 (80 тис. гривень); вул. Всеволода Нестайка, 3А (450 тис. гривень); вул. Ованеса Туманяна, 8 (245 тис. гривень); вул. Флоренції, 10А (200 тис. гривень).

Однак, повідомив депутат, з незрозумілих причин в розпорядження КМДА №491 було внесено зміни і звідти зникли зазначені адреси. При цьому будь-яких пропозицій з боку профільного департаменту щодо перерозподілу коштів не надходило.

Петровець попросив Котляренка ініціювати коригування бюджету в межах коштів розпорядника Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА для виконання капремонтів асфальтового покриття за раніше затвердженими адресами.