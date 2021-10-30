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    Колишній правоохоронець зізнався у вбивстві людини у столичному хостелі

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    Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою - Колишній правоохоронець зізнався у вбивстві людини у столичному хостелі
    Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою
    Фото пресслужба Київської міської прокуратури

    Експравоохоронцю повідомлено про підозру

    Колишньому співробітнику СБУ повідомили про підозру в умисному вбивстві чоловіка, яке сталося у київському хостелі. Експравоохоронець вчора зізнався ДБР у скоєному. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Вказано, що 29 жовтня близько 13:00 у хостелі на вул. Жилянській знайшли тіло чоловіка з численними ножовими пораненнями.

    Після чого силовики встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 48-річний громадянин України, колишній правоохоронець, який проживав у цьому хостелі.

    Так, після вбивства чоловік втік з місця події, однак за декілька годин добровільно з’явився до правоохоронних органів.

    Як встановило слідство, під час раптово виниклого конфлікту підозрюваний завдав потерпілому 47 ударів ножем у різні частини тіла, внаслідок чого настала смерть чоловіка.

    Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

    Серед інших перевіряється версія про те, що мотивом злочину була спроба потерпілого схилити підозрюваного до участі у терористичній діяльності.

    Як повідомлялося, 29 жовтня, колишній співробітник СБУ прийшов до ДБР зізнатись у вбивстві людини, яка намагалась вербувати його для вчинення терактів.

    Теги: прокуратура СБУ Київ кримінал смерть поліція чоловік
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    Колишній правоохоронець зізнався у вбивстві людини у столичному хостелі