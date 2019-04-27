Комунальники у Києві приготували «сюрприз» для вандалів, які нищать квіти



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Комунальники підготували сюрприз для вандалів Фото: Владислав Сюр

У Деснянському районі столиці придумали, як боротися з тими, хто нищить квіти

Адміністрація Деснянського району разом із комунальниками і поліцією розробили спеціальний план дій проти вандалів, які викопують і знищують рослини. План розголошенню не підлягає: хто хоче, може перевірити, що станеться, на собі, пише «Вечірній Київ».

З початку нинішнього року на Троєщині викрали зелених насаджень більше, ніж за весь минулий рік, повідомив заступник голови Деснянської РДА Владислав Сюр. У своєму Facebook Сюр, однак, написав, що провів нараду щодо відеонагляду та додаткового освітлення парків та скверів. Також вирішили патрулювати території за участі громадських формувань і поліції.

Як повідомляє Zrada.Today, днями на Троєщині зі скверів і клумб невідомі вкрали сотні квітів та кущів, а також зламали дерева. Ще раніше у сквері на Троєщині невідомі за кілька днів викопали 329 саджанців.