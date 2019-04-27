  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Комунальники у Києві приготували «сюрприз» для вандалів, які нищать квіти

    • Розсилка
    <p>Комунальники підготували сюрприз для вандалів</p> - Комунальники у Києві приготували «сюрприз» для вандалів, які нищать квіти

    Комунальники підготували сюрприз для вандалів

    Фото: Владислав Сюр

    У Деснянському районі столиці придумали, як боротися з тими, хто нищить квіти

    Адміністрація Деснянського району разом із комунальниками і поліцією розробили спеціальний план дій проти вандалів, які викопують і знищують рослини. План розголошенню не підлягає: хто хоче, може перевірити, що станеться, на собі, пише «Вечірній Київ».

    З початку нинішнього року на Троєщині викрали зелених насаджень більше, ніж за весь минулий рік, повідомив заступник голови Деснянської РДА Владислав Сюр. У своєму Facebook Сюр, однак, написав, що провів нараду щодо відеонагляду та додаткового освітлення парків та скверів. Також вирішили патрулювати території за участі громадських формувань і поліції.

    Як повідомляє Zrada.Today, днями на Троєщині зі скверів і клумб невідомі вкрали сотні квітів та кущів, а також зламали дерева. Ще раніше у сквері на Троєщині невідомі за кілька днів викопали 329 саджанців.
    вандалізм Троєщина квіти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ