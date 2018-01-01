Квартирантка накинулася з ножем на господаря оселі

Столичні правоохоронці затримали жінку. Потерпілого госпіталізували

Близько восьмої години ранку до чергової частини Дарницького управління поліції звернулася місцева мешканка. Вона повідомила, що ножем вдарила господаря квартири. Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Києві, повідомляє «Главком». На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції та лікарі. Потерпілого



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Столичні правоохоронці затримали жінку. Потерпілого госпіталізували

Близько восьмої години ранку до чергової частини Дарницького управління поліції звернулася місцева мешканка. Вона повідомила, що ножем вдарила господаря квартири.

Про це інформує відділ комунікації Національної поліції у Києві, повідомляє «Главком».

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції та лікарі. Потерпілого госпіталізували до міської лікарні.

Правоохоронці встановили: 38–річна киянка винаймала кімнату у квартирі чоловіка. Жінка постійно вживала алкогольні напої та сварилася із господарем оселі. Цього разу вона схопила ножа і вдарила чоловіка у плече.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.