Масова бійка прямо на дорозі у Києві: поліції довелося застосувати кийки

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Щоб розборонити сторони конфлікту, поліція застосувала кийки

У суботу, 12 травня, на перехресті вулиць Хорива і Межигірської у Києві, сталася масова бійка. У конфлікті брали участь понад 20 осіб, повідомляє «Інформатор».

Все почалося близько 03:00.

Як стверджує одна зі сторін бійки, компанія відпочивала біля бару, стояли біля закладу, випивали і розмовляли. До них підійшли сім чоловік спортивної статури, від яких тхнуло алкоголем і вони явно почали провокувати конфлікт. Всі, хто знаходились у барі, намагалися мирно залагодити конфлікт в його зародку протягом 20 хвилин. Але хлопці були налаштовані рішуче, вони начебто почали бійку. В результаті було побито трьох людей. Поліцейський патруль, що проїжджав повз місце інциденту, злякав провокаторів і вони втекли в темні двори Подолу.

Через 30 хвилин нападники знову повернулися до закладу і захотіли продовження конфлікту. Патрульні викликали підкріплення і через 7-10 хвилин на місце прибуло ще три екіпажі патрульних і поліція охорони. Продовження бійки перемістилося на проїжджу частину - на перехрестя вулиць Хорива і Межигірської. Щоб розборонити сторони конфлікту, поліція застосувала кийки і всіляко намагалася уникнути нових сутичок. Обидві сторони відмовилися писати заяви.