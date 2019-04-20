Масштабна толока в Києві: зібрано сотні тонн сміття (фото, відео)



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До прибирання долучились майже 9 тисяч людей

Сьогодні, 20 квітня, у Києві відзначили День довкілля: колективи міської та районних адміністрацій, комунальних підприємств, громадські організації, небайдужі кияни провели наймасштабнішу весняну толоку.

Загалом цього дня у Києві працювали на більш як 40 локаціях, а до прибирання долучились майже 9 тисяч людей. У результаті – вивезли 5 тисяч кубометрів відходів. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Дякуємо кожному, хто сьогодні долучився до нашої великої команди небайдужих. Адже ми сьогодні прибирали ті місця, де постійно утворюються стихійні звалища – річки й озера, біля яких сміття мішками викидають невідомі. Ми не просто разом прибираємо, ми спонукаємо відповідальніше ставитись до чистоти й порядку. Навряд чи той, хто сьогодні прибирав, завтра викине папірець чи поліетиленовий пакет просто на дорогу. Ми сподіваємось, що прибрані сьогодні місця залишаться такими надовго», – сказав він.

Серед місць, де сьогодні прибирали, – Совські ставки, площа Тараса Шевченка та Мінське шосе, парк Володимирська гірка, Пейзажна алея, парк «Наталка», парк ім. Потапова, парк «Супутник», Лугопарк, Паркова дорога, територія Пущі-Водиці, біля річки Либідь, озер Вулик, Срібний кіл, Прірва, на вулиці Пухівській (біля ТЕЦ №6), територія під мостом ім. Патона та інші.

За результатами прибирання з локацій вивезли майже 5 тисяч кубометрів сміття.