Мінкульт заборонив будівництво висотного готелю на Андріївському узвозі

Скандальна забудова у центрі Києва

Міністерство культури України видало припис про зупинення будівельних робіт на Андріївському узвозі, де ПП «Маркон» мало намір звести 9-поверховий готель. Припис міністерства, який оприлюднили 26 січня, став реакцією на численні звернення щодо незаконності вищезгаданого будівництва, що надходили від столичних активістів та фракції



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Фото: Станіслав Груздєв / Главком Андріївський узвіз

Скандальна забудова у центрі Києва

Міністерство культури України видало припис про зупинення будівельних робіт на Андріївському узвозі, де ПП «Маркон» мало намір звести 9-поверховий готель.

Припис міністерства, який оприлюднили 26 січня, став реакцією на численні звернення щодо незаконності вищезгаданого будівництва, що надходили від столичних активістів та фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Київраді.

У своєму документі Міністерство культури України вимагає від ПП «Маркон» і компанії «Каддор-групп» (орендаря і забудовника ділянки відповідно) негайно зупинити будь-які будівельні роботи на Андріївському Узвозі 14-16. Таке рішення пов'язано з тим, що ця територія входить до охоронної зони об’єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Відтак, згідно чинного законодавства, висота будівництва тут обмежена – не вище ніж 9 метрів. Водночас забудовник планує звести на Андріївському узвозі 9-поверховий готельний комплекс висотою в 30 метрів.

Нагадаємо, розголосу незаконному будівництву на Андріївському узвозі надала місцева ініціатива, створена керівником юридичного відділу «Об’єднання «Самопоміч» – Київ Єгором Недашківським. Так, ініціатива, яку підтримали понад 3 тисячі киян, лягла в основу відповідного проекту рішення Київради про припинення будівельних робіт і розірвання договору оренди з ПП «Маркон». 23 січня постійна комісія з питань містобудування, архітектури та землекористування Київради розглянула цю ініціативу і ініціювала створення робочої групи, яка вивчатиме це питання.

Детальніше про незаконне будівництво на Андріївському узвозі читайте тут.