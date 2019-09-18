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    Місту Переяслав повернуть історичну назву

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    Переяслав цього тижня святкує 1112 років&nbsp; - Місту Переяслав повернуть історичну назву
    Переяслав цього тижня святкує 1112 років 

    Рішення комітету має підтримати Верховна Рада

    Місту у Київській області Переяславу-Хмельницькому повернули історичну назву

    Про це повідомила прессекретар голови Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній у Facebook.

    «Сьогодні на засіданні комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування депутати одноголосно підтримали рішення про перейменування Переяслава-Хмельницького на Переяслав», - йдеться у повідомленні.

    Назва міста вживалася як Переяславль, тобто вказувала на те, що місто належало Переяславу або було засноване ним. У 1943 р. на відзнаку Переяславської ради й великих заслуг Б. Хмельницького місто перейменували на Переяслав-Хмельницький.

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