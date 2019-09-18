Місту Переяслав повернуть історичну назву
Переяслав цього тижня святкує 1112 років
Рішення комітету має підтримати Верховна Рада
Місту у Київській області Переяславу-Хмельницькому повернули історичну назву
Про це повідомила прессекретар голови Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній у Facebook.
«Сьогодні на засіданні комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування депутати одноголосно підтримали рішення про перейменування Переяслава-Хмельницького на Переяслав», - йдеться у повідомленні.
Назва міста вживалася як Переяславль, тобто вказувала на те, що місто належало Переяславу або було засноване ним. У 1943 р. на відзнаку Переяславської ради й великих заслуг Б. Хмельницького місто перейменували на Переяслав-Хмельницький.