Місту Переяслав повернуть історичну назву



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Рішення комітету має підтримати Верховна Рада

Місту у Київській області Переяславу-Хмельницькому повернули історичну назву

Про це повідомила прессекретар голови Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній у Facebook.

«Сьогодні на засіданні комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування депутати одноголосно підтримали рішення про перейменування Переяслава-Хмельницького на Переяслав», - йдеться у повідомленні.

Назва міста вживалася як Переяславль, тобто вказувала на те, що місто належало Переяславу або було засноване ним. У 1943 р. на відзнаку Переяславської ради й великих заслуг Б. Хмельницького місто перейменували на Переяслав-Хмельницький.