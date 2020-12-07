«Мій телефонний друг»: у Києві запустили проєкт на підтримку самотніх людей

Під час карантину багато літніх людей почуваються самотніми через нестачу спілкування

Волонтери телефонують людям, які опинилися на самоті і потребують підтримки

У Києві запустили новий проєкт «Мій телефонний друг». Волонтери телефонують людям, які опинилися на самоті або в ізоляції, спілкуються з ними, обговорюють актуальні події та будують дружні стосунки, щоб підопічні почувалися менш самотніми та більш соціалізованими. Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

Щоб знайти телефонного друга для себе або для знайомої людини, слід зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером 0 800 202 147 (з понеділка по п’ятницю з 12:00 до 20:00).

Щоб стати волонтером проєкту, потрібно зареєструватися на сайті https://befriend.volunteer.country/.

В Україні близько 7 тис. молодих волонтерів відгукнулися на заклик Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Української волонтерської служби (УВС) підтримати людей, які опинилися на самоті під час пандемії Covid-19. З початку карантину вони здійснили 15 тис. телефонних дзвінків людям літнього віку, а також людям із інвалідністю, багатодітним батькам — усім, хто звернувся за підтримкою, — в межах проєкту «Мій телефонний друг». Про це повідомляється на сайті ЮНІСЕФ.

В Україні проживають 2,6 млн осіб із інвалідністю та 740 тисяч пенсіонерів-одинаків — для них та для багатьох інших обмеження контактів та самоізоляція стали справжнім випробуванням.

У червні 2020 року за підтримки Міністерства соціальної політики України ЮНІСЕФ та УВС запустили проєкт «Мій телефонний друг».

Цікаво,що український проєкт за основу для своєї діяльності взяв успішний міжнародний досвід. Схожа ініціатива у Великій Британії вже зібрала 250 тисяч волонтерів, що підтримують людей віком 60+, які почуваються самотніми під час карантину.