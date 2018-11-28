Молодик напав із ножем на дівчину в маршрутці



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Чоловік погрожував вбити дівчину

У вівторок, 27 листопада, в одній з маршруток за номером 439 у Києві чоловік напав із ножем на дівчину. Про це повідомив очевидець подій, інформує «Київ оперативний».

За даними свідка, на одній із зупинок зайшов молодий чоловік в нетверезому стані.

«Через кілька хвилин він дістав целофановий пакет якогось супермаркету і почав туди блювати. Всі розбіглися від нього і на наступній зупинці він вийшов, щоб викинути пакет. Повернувшись назад в маршрутку, він відчув себе мачо-боєм і просунувся в центр маршрутки. Ще через кілька зупинок, мачо вирішив підкотити до дівчини, щоб познайомитися. Зрозуміло, що дівчина була проти і тут … [почалося]: він дістає ніж і з криками «я вб'ю тебе» кидається на бідну дівчину», - повідомив очевидець.

Чоловік, що був поблизу неадеквата швидко зреагував і знерухомив його. Інший чоловік вихопив ніж. На місце інциденту було викликано поліцію. Поки вона їхала, з п’яним чоловіком стався ще один напад блювоти – прямо в маршрутці.

Нагадаємо, за вбивство 14-річного юнака під Києвом судитимуть 11-класника.