Молодик напав з ножем на бабусю і відібрав ювелірні прикраси



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Столичні поліцейські затримали зловмисника за розбійний напад на пенсіонерку

Днями близько опівночі у Дніпровському районі столиці на 72-річну киянку напав невідомий із ножем та, поранивши її, відібрав ювелірні прикраси. Після скоєного зловмисник втік. Очевидці відразу викликали поліцію та лікарів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«За лічені хвилини на адресу прибула слідчо-оперативна група. Потерпіла описала нападника, і згодом чоловіка, схожого за описом на зловмисника, затримали. Ним виявився 34-річний місцевий мешканець, який раніше був судимий за аналогічні злочини. У нападі на пенсіонерку він зізнався», - розповів заступник начальника – начальник відділу кримінальної поліції Дніпровського управління поліції Олексій Маньковський.

Лікарі оглянули потерпілу: її поранення виявилися неглибокими, тож жінці надали необхідну медичну допомогу без госпіталізації.

Слідчі кваліфікували дії нападника як розбій, тож, відповідно до ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Зловмиснику вже повідомлено про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід на час слідства – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Поліцейські перевіряють причетність фігуранта до скоєння аналогічних злочинів на території столиці.