Монетизація субсидій: «Київоблгаз збут» пояснив, як оплатити спожитий у лютому газ



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Рахунки за спожитий у лютому газ не містять субсидії і підлягають оплаті в повному обсязі

З 1 березня запрацювала система монетизації житлово-комунальних субсидій. Клієнти «Київоблгаз Збуту», яким призначено державну допомогу для оплати спожитого газу, отримують її грошима у відділеннях «Укрпошти» та «Ощадбанку». А пенсіонери - через Пенсійний фонд одночасно з пенсією. У зв'язку з цим «Київоблгаз збут» не враховує субсидії в рахунках за спожитий в лютому газ. Тому клієнтам компанії необхідно самостійно оплачувати весь обсяг споживання, використовуючи для цього отримані кошти державної допомоги. Про це йдеться в прес-релізі «Київоблгаз збуту».

«Ми підтримуємо монетизацію субсидій, як крок, необхідний для демонополізації і створення повноцінного ринку газу в секторі побутових споживачів. Єдиний ризик - через терміни введення нової системи є небезпека несплати рахунків. Може виникнути ситуація, коли споживачі стануть оплачувати тільки частину від повної суми, не використовуючи для цього отриману на руки субсидію, що призведе до зростання заборгованості», - сказав директор ТОВ «Київоблгаз збут» Денис Смоляков.

Оплатити за спожитий газ необхідно до 10-го числа місяця, якщо оплата по абонентській книжці. І протягом 5-ти днів з моменту отримання рахунку за газ.

Зараз для споживачів природного газу Київської області представлені платіжні системи: iPay.ua, Portmone.сom, EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24. Розмір комісії при проведенні платежу визначається виключно платіжною системою і не залежить від газопостачальної компанії.

Також швидко можна оплатити рахунки за газ за допомогою «Особистого кабінету» на сайті 104.ua, за допомогою паблік аккаунта 7104ua в Viber, в касах банків, відділень «Укрпошти» або через термінали самообслуговування.

Всю інформацію про субсидії можна отримати в Головних управліннях соціального захисту населення. Зі свого боку ПАТ «Київоблгаз» і ТОВ «Київоблгаз збут» консультує клієнтів за обсягами фактичного споживання газу, оплати та заборгованості.

ТОВ «Київоблгаз збут» поставляє природний газ 860 тис. побутових споживачів.