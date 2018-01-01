Музей проти торгового центру: активісти закликають Кличка не йти на жодні компроміси з фірмою «завгоспа Януковича»

Київські активісти борються за збереження стародавньої вулиці під Поштовою площею

З інвестором, у якого в планах будувати торговельний центр на історичному місці під Поштовою площею у Києві, не може бути компромісів. Натомість там мають звести історичний музей. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила краєзнавець, голова громадського об'єднання «Громадський рух «Почайна» Аннабелла Моріна.



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Вулиця ХІ-ХІІ століть, розташована під Поштовою площею

Київські активісти борються за збереження стародавньої вулиці під Поштовою площею

З інвестором, у якого в планах будувати торговельний центр на історичному місці під Поштовою площею у Києві, не може бути компромісів. Натомість там мають звести історичний музей. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила краєзнавець, голова громадського об'єднання «Громадський рух «Почайна» Аннабелла Моріна.

Рішення Київради у питанні припинення будівництва під Поштовою площею торговельного центру та зведення натомість історичного музею Моріна називає хитрим маневром.

«Якби в результаті ми отримали висновок НДІБК (Науково-дослідницького інституту будівельних конструкцій), в якому вони б дали можливість заглибитися на два метри, то тоді стало б зрозуміло, що інвестор з владою шукають компроміси і можливе призупинення цього інвестиційного договору. Призупинення — це не розрив», — пояснює активістка.

За її словами, представник фірми-інвестора весь час говорить, що «це порушення процедури», «необхідно всі ті деревинки, які там знайшли, дістати, законсервувати і кудись перевезти. А потім описати колекцію і вирішувати, що з цього годиться для музею».

Натомість Моріна зі своїми однодумцями хоче, щоб все консервувалося на місці і там залишалося.

«Вулицю ж не перенесеш. Відповідальність за консервацію та збереження лежить на археологах», — говорить вона.

Нагадаємо, що дослідницькі роботи учених під Поштовою площею тривали з весни 2015-го. Але на початку 2017-го процес зупинився через небажання інвестора продовжувати фінансувати дослідження. Забудовником підземного простору площі виступає фірма, яку пов’язують із Андрієм Кравцем, відомим як «завгосп Януковича» (тендер на будівництво торговельного центру виграло створене за два місяці до конкурсу ТОВ «Хенсфорд-Україна» - «Главком»).

21-го лютого Комісія Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики проголосувала за проектне рішення щодо збереження артефактів та розміщення музею на Поштовій площі.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Дослідниця історії Києва Аннабелла Моріна: Поштову площу передали фірмі «завгоспа Януковича» за 3,6 млн грн.