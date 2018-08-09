На Бажана у Києві велосипедиста збив водій з купою алкоголю в автівці



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Велосипедист їхав по дорозі біля супермаркету Novus з включеними фарами

У четвер, 9 серпня, на проспекті Бажана, 8 біля супермаркету Novus сталося ДТП. Автомобіль BMW збив велосипедиста.

Аварія трапилася близько 1:30.

За словами велосипедиста, він їхав по дорозі біля супермаркету Novus з включеними передніми і задніми фарами. В районі т-подібного перехрестя з вулиці Зарічній на великій швидкості виїхав чорний автомобіль BMW. Не встигнувши зупинитися, велосипедист вже був на капоті машини.

Очевидці ДТП на місце події викликали карету «швидкої допомоги». Патрульні прибутку протягом однієї хвилини. Водій автомобіля поводився неадекватно, по салону його машини були розкидані відкриті банки з пивом та іншими алкогольними напоями. Йому було запропоновано пройти тест на присутність в крові алкоголю.

Протягом 10 хвилин він не зміг задути в Драгер, а потім і зовсім відмовився від проходження тесту. В даному випадку йому було виписано два протоколи за статтею 124 (порушення правил дорожнього руху, що викликало пошкодження транспортних засобів) і за статтею 130 (керування транспортним засобом особою, яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння).

Велосипедисту було надано першу медичну допомогу, у нього садна на руках і ногах. Від госпіталізації він відмовився. Велосипед отримав серйозні пошкодження і своїм ходом з місця ДТП вже не поїде.

Джерело: Інформатор