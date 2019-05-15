На будівництві в Києві впав кран (відео)



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Під час падіння крану нікого не зачепило Фото: скріншот відео

Інцидент стався на будівництві на Петропавлівській Борщагівці

У вівторок, 14 травня, на одному із будівельний майданчиків у Києві впав будівельний кран. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Інцидент стався близько 18:30 на Петропавлівській Борщагівці впав будівельний кран.

«Просто взяв і впав. Житловий комплекс «Щасливий», - йдеться в повідомленні.

У коментарях під дописом кияни уточнили, що це сталося на будівництві ЖК Crystal Avenue, ЖК «Щасливий» уже давно добудовано.

Постраждалих в результаті падіння крану немає, нікого не зачепило.