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    На будівництві в Києві впав кран (відео)

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    Під час падіння крану нікого не зачепило - На будівництві в Києві впав кран (відео)
    Під час падіння крану нікого не зачепило
    Фото: скріншот відео

    Інцидент стався на будівництві на Петропавлівській Борщагівці

    У вівторок, 14 травня, на одному із будівельний майданчиків у Києві впав будівельний кран. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    Інцидент стався близько 18:30 на Петропавлівській Борщагівці впав будівельний кран.

    «Просто взяв і впав. Житловий комплекс «Щасливий», - йдеться в повідомленні.

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    У коментарях під дописом кияни уточнили, що це сталося на будівництві ЖК Crystal Avenue, ЖК «Щасливий» уже давно добудовано.

    Постраждалих в результаті падіння крану немає, нікого не зачепило.  

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