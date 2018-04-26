На час фіналу Ліги чемпіонів ціни в готелях Києва зросли в 5-10 разів

На період проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА заброньовані вже практично всі готелі

Завантаження найбільш затребуваних готелів Києва на період проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сягає 100%, а ціни перевищують звичайні тарифи у 5-10 разів. «На період проведення фіналу Ліги чемпіонів UEFA, який відбудеться 26 травня в Києві, заброньовані вже практично всі готелі (понад 90%). У більшості з них існує мінімальний період



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На період проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА заброньовані вже практично всі готелі

Завантаження найбільш затребуваних готелів Києва на період проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сягає 100%, а ціни перевищують звичайні тарифи у 5-10 разів.

«На період проведення фіналу Ліги чемпіонів UEFA, який відбудеться 26 травня в Києві, заброньовані вже практично всі готелі (понад 90%). У більшості з них існує мінімальний період бронювання на час проведення матчу, найчастіше від 3 до 5 днів. Вартість номерів залежить від місця розташування готелю. Ціни на номери в центральних готелях у 5-10 разів вищі за стандартний тариф», - повідомила агентству «Інтерфакс-Україна» директор департаменту оцінки й консалтингу Colliers International (Україна) Наталія Чистякова.

За її даними, найбільшу популярність мають об'єкти категорії 3, 4 і 5 зірок у центральній частині міста, тариф на номери зменшується в міру віддалення від НСК «Олімпійський».

Зокрема, як повідомили в готелі Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, розташованому поруч із НСК «Олімпійський», усі номери в об'єкті вже викуплено.

Водночас у готелі пропонують гостям опцію внесення до списку очікування, і після 4 травня вони отримають відповідь про те, чи з'явилися вільні номери.

«З огляду на помилки минулих років під час проведення заходів такого рівня готельєри найчастіше бронюють номери за передоплатою в розмірі щонайменше 70%», - зазначила Чистякова.

За словами заступника керівника департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтина Олійника, великий попит серед іноземних туристів мають готелі міжнародних брендів.

«На період футбольної першості можна очікувати завантаження більшості київських готелів щонайменше на 75-80%, а в найбільш затребуваних і популярних - 100%. Іноземні туристи, особливо під час першого відвідування країни, обирають зрозумілі їм міжнародні бренди», - зазначив він.

За даними UTG, сукупний номерний фонд Києва на квітень 2018 року має 12,8 тис. номерів: готелі категорії 5 зірок - 1,45 тис. номерів (11,3%), 4 зірки - 3,3 тис. номерів (21, 9%), 3 зірки - 4,4 тис. номерів (36,3%) і 1-2 зірки та некласифіковані - 3,7 тис. номерів (30%).

Крім міжнародних, національних, державних і комунальних готелів, у столиці працюють близько 50 малих готелів на 20 і менше номерів; близько 30 комплексів апартаментів; 24 спеціалізовані засоби розміщення, а також хостели, гуртожитки готельного типу, санаторії та ін.