На Дніпрі третю добу шукають зниклого рибалку



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Пошук зниклого рибалки триває

Поблизу с. Ходорів перекинувся човен, в якому знаходилось троє рибалок

На Київщині вже третю добу проводяться пошуки рибалки на річці Дніпро.

17 березня о 10:16 до оперативно-диспетчерської служби Миронівського району надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Ходорів під час риболовлі перекинувся човен «Прогрес», в якому знаходилось троє рибалок.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області, до місця виклику було направлено рятувальників водолазно-рятувальної станції м. Ржищів.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що одного громадянина 1976 р. н. врятовано місцевими рибалками та направлено до Миронівської ЦРЛ, ще одного громадянина 1984 р. н. теж знайдено та вилучено з води рибалками вже загиблим і тіло третього чоловіка - не знайдено.

Рятувальниками Ржищівської водолазно-рятувальної станції проводились пошуки 17 та 18 березня, але результатів не дали. Пошуки будуть продовжуватися також сьогодні.