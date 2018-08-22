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    На Гідропарку і Трухановому острові може з’явитися каналізація

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    Тренажерна зона у Гідропарку - На Гідропарку і Трухановому острові може з’явитися каналізація
    Тренажерна зона у Гідропарку

    За попередніми розрахунками вартість проектних робіт становить 5 217 тис. гривень

    Київська міська державна адміністрація має намір провести каналізацію на Гідропарк та Труханів острів.

    Про це Українським Новинам повідомили представники Дніпровської районної міської адміністрації.

    Раніше компанія «Київводоканал» розробляла можливість проведення каналізації на Венеціанський і Долобецький острови, які складають острівний комплекс «Гідропарк» та на Трухановому острові.

    За попередніми розрахунками вартість проектних робіт становить 5 217 тис. гривень, які планується виділити в 2019 році.

    Також розглядається варіант застосування вакуумної каналізації на островах.

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