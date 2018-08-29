На Хрещатику невідомі «замінували» автомобіль



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Фото: Київ оперативний Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування автомобіля

На місці працюють правоохоронці, вибухотехніки та кінологи

Сьогодні, 29 серпня, близько 14-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення про замінування автомобіля Volkswagen на Хрещатику, 8Б у Києві.

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Наразі на місці працюють правоохоронці, вибухотехніки та кінологи.

Прохід та проїзд тимчасово обмежено.