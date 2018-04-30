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    На Хрещатику стартували зйомки фільму про Василя Стуса (фото)

    Перший біографічний фільм про життя і смерть видатного українського поета і дисидента Василя Стуса стане психологічним трилером
    У неділю, 29 квітня, на Хрещатику стартували зйомки нового українського фільму про відомого поета Василя Стуса «Птах душі». Перший біографічний фільм про життя і смерть видатного українського поета і дисидента Василя Стуса, за словами режисера Романа Бровка, стане психологічним трилером про боротьбу особистості з системою. «Це
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    Зйомки фільму про Василя Стуса
    Фото: 44.ua
    Зйомки фільму про Василя Стуса

    Перший біографічний фільм про життя і смерть видатного українського поета і дисидента Василя Стуса стане психологічним трилером

    У неділю, 29 квітня, на Хрещатику стартували зйомки нового українського фільму про відомого поета Василя Стуса «Птах душі».

    Перший біографічний фільм про життя і смерть видатного українського поета і дисидента Василя Стуса, за словами режисера Романа Бровка, стане психологічним трилером про боротьбу особистості з системою.

    «Це історія боротьби особистості проти системи з таким питанням: боротися чи прогинатися? Зйомки триватимуть довго, оскільки це складний історичний фільм. Ми будемо їздити по Київській області, знімати цікаві об'єкти, ту ж в'язницю, яка повинна імітувати Пермську колонію, де сидів Стус», - розповів режисер.

    Зазначається, що назва фільму «Птах душі» є робочою назвою. І, швидше за все, біографічний фільм буде називатися «Стус». Головного героя - Василя Стуса - зіграє український актор Дмитро Ярошенко. Загальний бюджет кінострічки майже 40 млн грн. Показати «Птаха душі» планують в січні наступного року.

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    На Хрещатику стартували зйомки фільму про Василя Стуса (фото)
    На Хрещатику стартували зйомки фільму про Василя Стуса (фото)
    На Хрещатику стартували зйомки фільму про Василя Стуса (фото)
    На Хрещатику стартували зйомки фільму про Василя Стуса (фото)
    На Хрещатику стартували зйомки фільму про Василя Стуса (фото)
    На Хрещатику стартували зйомки фільму про Василя Стуса (фото)
    На Хрещатику стартували зйомки фільму про Василя Стуса (фото)
    На Хрещатику стартували зйомки фільму про Василя Стуса (фото)
    На Хрещатику стартували зйомки фільму про Василя Стуса (фото)
    На Хрещатику стартували зйомки фільму про Василя Стуса (фото)
    На Хрещатику стартували зйомки фільму про Василя Стуса (фото)
    На Хрещатику стартували зйомки фільму про Василя Стуса (фото)
    На Хрещатику стартували зйомки фільму про Василя Стуса (фото)
    На Хрещатику стартували зйомки фільму про Василя Стуса (фото)
    На Хрещатику стартували зйомки фільму про Василя Стуса (фото)

    «Птах душі» - це метафорична історія, яка розповідає про останні дні життя геніального українського поета-шістдесятника Василя Стуса і про його загадкову смерть у радянському таборі в ніч на 4 вересня 1985-го року. Фільм опише етап становлення Стуса як поета і борця за українську культуру, а також про марні спроби тоталітарної радянської влади спокусити поета продати душу за свободу.

    Джерело: 44.ua

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