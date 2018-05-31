На Хрещатику учасниця групи «Синій кит» намагалася покінчити з життям

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Фото: Інформатор Лікарі «швидкої» надали дівчині першу допомогу і відвезли в лікарню

16-річну дівчину госпіталізували в лікарню

У середу, 30 травня, в Києві на вулиці Хрещатик неповнолітня учасниця групи «Синій кит» порізала собі вени.

Інцидент стався близько 23:20, повідомляє Інформатор.

Як розповіли друзі потерпілої, їх подруга в соціальній мережі перебуває у групі для підлітків «Синій кит». Завдання такої групи - демотивувати підлітків і підштовхувати їх на самогубство.

У цей вечір їх компанія гуляла і розпивала спиртні напої в центрі міста на Хрещатику. Дівчина через нерозділене кохання до хлопця намагалася накласти на себе руки. Вона розбила скляну пляшку і осколками битого скла почала різати собі руку в районі передпліччя.

У результаті рука була пошкоджена і лилася кров. Друзі постраждалої викликали швидку допомогу. 16-річну дівчину госпіталізували в лікарню.

Нагадаємо, нещодавно в Мазінках Переяслав-Хмельницького району на Київщині мати знайшла 12-річного хлопчика повішеним на дереві.