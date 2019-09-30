На Хрещатику з’явилися попередження про перекриття центру Києва (фото)
У Києві розвісили повідомлення про перекриття вулиць
Фото: Вечірній Київ
5-6 жовтня у Києві відбудеться марафон
Наступними вихідними, 5-6 жовтня, у Києві відбудеться ювілейний 10-й Wizz Air Kyiv City Marathon 2019.
У столиці розвісили повідомлення про перекриття доріг.
6 жовтня на Хрещатику буде перекрито рух з 08:00 до 11:45.
Також 5–6 жовтня перекриють вул. Богдана Хмельницького, на відрізку від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка:
- 5 жовтня перекриють рух із 13:00 до 17:50;
- 6 жовтня рух обмежать з 08:00 до 11:45.
Нагадаємо, що у рамках ювілейного 10-го Wizz Air Kyiv City Marathon відбудеться Фандрайзинг марафон, під час якого 12 команд збиратимуть гроші на благодійність.
Джерело: Вечірній Київ