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    На Хрещатику з’явилися попередження про перекриття центру Києва (фото)

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    У Києві розвісили повідомлення про перекриття вулиць - На Хрещатику з’явилися попередження про перекриття центру Києва (фото)
    У Києві розвісили повідомлення про перекриття вулиць
    Фото: Вечірній Київ

    5-6 жовтня у Києві відбудеться марафон

    Наступними вихідними, 5-6 жовтня, у Києві відбудеться ювілейний 10-й Wizz Air Kyiv City Marathon 2019.  

    У столиці розвісили повідомлення про перекриття доріг.

    6 жовтня на Хрещатику буде перекрито рух з 08:00 до 11:45. 

    Також 5–6 жовтня перекриють вул. Богдана Хмельницького, на відрізку від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка:

    • 5 жовтня перекриють рух із 13:00 до 17:50;
    • 6 жовтня рух обмежать з 08:00 до 11:45.

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    На Хрещатику з’явилися попередження про перекриття центру Києва (фото)
    На Хрещатику з’явилися попередження про перекриття центру Києва (фото)
    На Хрещатику з’явилися попередження про перекриття центру Києва (фото)

    Нагадаємо, що у рамках ювілейного 10-го Wizz Air Kyiv City Marathon відбудеться Фандрайзинг марафон, під час якого 12 команд збиратимуть гроші на благодійність.

    Джерело: Вечірній Київ

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