На Хрещатику з’явилися попередження про перекриття центру Києва (фото)



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У Києві розвісили повідомлення про перекриття вулиць Фото: Вечірній Київ

5-6 жовтня у Києві відбудеться марафон

Наступними вихідними, 5-6 жовтня, у Києві відбудеться ювілейний 10-й Wizz Air Kyiv City Marathon 2019.

У столиці розвісили повідомлення про перекриття доріг.

6 жовтня на Хрещатику буде перекрито рух з 08:00 до 11:45.

Також 5–6 жовтня перекриють вул. Богдана Хмельницького, на відрізку від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка:

5 жовтня перекриють рух із 13:00 до 17:50;

6 жовтня рух обмежать з 08:00 до 11:45.

Нагадаємо, що у рамках ювілейного 10-го Wizz Air Kyiv City Marathon відбудеться Фандрайзинг марафон, під час якого 12 команд збиратимуть гроші на благодійність.

Джерело: Вечірній Київ