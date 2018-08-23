На Київщині іноземець накоїв злочинів на вісім років в’язниці



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41-річний чоловік підозрюється у скоєнні кількох кримінальних правопорушень

У місті Узин на Київщині в рамках операції «Мігрант» поліцейські Білоцерківського району затримали іноземця. 41-річний чоловік підозрюється у скоєнні кількох кримінальних правопорушень. Також правоохоронці з’ясували, що на території України він перебуває нелегально. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«До поліції звернувся власник дачної ділянки, з якої викрали моторолер, будівельні матеріали та обладнання. В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетного. Він вже встиг організувати продаж транспортного засобу. Поліцейські моторолер вилучили на повернули господарю», - йдеться в повідомленні.

За фактами крадіжки та незаконного заволодіння транспортним засобом поліція відкрила кримінальні провадження. Іноземець затриманий і наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Правоохоронці перевіряють його на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території регіону. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.