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    На Київщині позашляховик врізався у припаркований автобус, загинула людина

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    Рятувальники повідомили, що тіло загиблого довелося діставати з автомобіля за допомогою механізованого інструменту - На Київщині позашляховик врізався у припаркований автобус, загинула людина
    Рятувальники повідомили, що тіло загиблого довелося діставати з автомобіля за допомогою механізованого інструменту

    Від отриманих травм водій позашляховика помер на місці

    В Київській області поблизу села Магала на трасі Київ-Одеса легковий автомобіль не великій швидкості вдарив припаркований автобус.

    Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що у результаті ДТП, що сталося 19 вересня о 23.19 загинула людина.

    «Автомобіль «Audi Q7» рухався в напрямку Києва і на великій швидкості врізався в автобус «YUTONG», що стояв припаркований на узбіччі. Від отриманих травм водій легковика помер на місці», - йдеться в повідомленні.

    За даними пабліка dtp.kiev.ua, спідометр автомобіля застиг на позначці 260 км/год.

    Рятувальники повідомили, що тіло загиблого довелося діставати з автомобіля за допомогою механізованого інструменту.

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