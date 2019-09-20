На Київщині позашляховик врізався у припаркований автобус, загинула людина



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Рятувальники повідомили, що тіло загиблого довелося діставати з автомобіля за допомогою механізованого інструменту

Від отриманих травм водій позашляховика помер на місці

В Київській області поблизу села Магала на трасі Київ-Одеса легковий автомобіль не великій швидкості вдарив припаркований автобус.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що у результаті ДТП, що сталося 19 вересня о 23.19 загинула людина.

«Автомобіль «Audi Q7» рухався в напрямку Києва і на великій швидкості врізався в автобус «YUTONG», що стояв припаркований на узбіччі. Від отриманих травм водій легковика помер на місці», - йдеться в повідомленні.

За даними пабліка dtp.kiev.ua, спідометр автомобіля застиг на позначці 260 км/год.

Рятувальники повідомили, що тіло загиблого довелося діставати з автомобіля за допомогою механізованого інструменту.