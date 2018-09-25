На Київщині правоохоронці розкрили жорстоке вбивство таксиста



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19 -річний пасажир з корисливих мотивів наніс 30 колото-різаних ран таксисту

У Київській області правоохоронці розкрили жорстоке вбивство таксиста, що трапилося вранці 21 вересня у с. Петропавлівська Борщагівка.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Правоохоронці затримали 19 -річного пасажира, який з корисливих мотивів наніс 30 колото-різаних ран таксисту та викинув його на дорогу.

Як з'ясувалося, водій підібрав пасажира в районі «Академмістечко» не по замовленню. Під час обшуку вдома у підозрюваного виявили та вилучили речовий доказ - ніж зі слідами крові таксиста.

До обрання міри запобіжного заходу чоловік перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

«40-річного потерпілого іноземця, який проживав та працював у столиці таксистом, виявив місцевий житель, у припарковане авто якого врізався зловмисник на викраденому Mercedes та втік. Потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги внаслідок отриманих множинних ножових поранень», - повідомляють у Нацполіції.