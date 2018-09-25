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    На Київщині правоохоронці розкрили жорстоке вбивство таксиста

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    На Київщині правоохоронці розкрили жорстоке вбивство таксиста

    19 -річний пасажир з корисливих мотивів наніс 30 колото-різаних ран таксисту

    У Київській області правоохоронці розкрили жорстоке вбивство таксиста, що трапилося вранці 21 вересня у с. Петропавлівська Борщагівка.

    Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

    Правоохоронці затримали 19 -річного пасажира, який з корисливих мотивів наніс 30 колото-різаних ран таксисту та викинув його на дорогу.

    Як з'ясувалося, водій підібрав пасажира в районі «Академмістечко» не по замовленню. Під час обшуку вдома у підозрюваного виявили та вилучили речовий доказ - ніж зі слідами крові таксиста.

    До обрання міри запобіжного заходу чоловік перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

    «40-річного потерпілого іноземця, який проживав та працював у столиці таксистом, виявив місцевий житель, у припарковане авто якого врізався зловмисник на викраденому Mercedes та втік. Потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги внаслідок отриманих множинних ножових поранень», - повідомляють у Нацполіції.

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