На Київщині СБУ затримала на хабарі оперуповноваженого карного розшуку

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Затримання поліцейського під час отримання ним чергової частини хабара

Капітан поліції налагодив систематичне вимагання неправомірної вигоди від місцевих жителів за непритягнення до кримінальної відповідальності

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі старшого оперуповноваженого відділу карного розшуку одного з районних управлінь Національної поліції Київської області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що капітан поліції налагодив систематичне вимагання неправомірної вигоди від місцевих жителів за непритягнення до кримінальної відповідальності. Оперативники спецслужби зафіксували факт вимагання посадовцем від мешканця Білої Церкви п’ятдесяти дев’яти тисяч гривень. За таку суму поліцейський обіцяв не притягати до кримінальної відповідальності підозрюваного у викраденні автомобіля», - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували отримання зловмисником двох частин неправомірної вигоди на загальну суму 56 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали поліцейського в одному з районних центрів Київщини під час отримання чергової частини хабара.

Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для перевірки причетності інших працівників райуправління поліції до злочинної діяльності.

Операція з викриття зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.