На Київщині святкування Івана Купала закінчилося трагедією: потяг збив хлопця (фото)



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Хлопець не дійшов додому 600 м

У Фастівському районі Київщини 21-річний хлопець повертався додому близько 5:30 ранку зі святкування Івана Купала, крокував вздовж залізничної колії і його збив електропотяг. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Причиною нещастя, яке скоїлося з чоловіком, правоохоронці називають те, що молодик був у навушниках і просто не почув, як наближається електропотяг, що курсував за напрямком «Фастів-Мотовилівка», - розповіли в поліції.

Машиніст сигналом намагався попередити, але марно. Коли хлопець обернувся – вже було запізно. Він не дійшов додому у с. Мала Снітинка лише 600 м.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

Слідство триває.