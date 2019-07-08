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    На Київщині святкування Івана Купала закінчилося трагедією: потяг збив хлопця (фото)

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    На Київщині святкування Івана Купала закінчилося трагедією: потяг збив хлопця (фото)

    Хлопець не дійшов додому 600 м

    У Фастівському районі Київщини 21-річний хлопець повертався додому близько 5:30 ранку зі святкування Івана Купала, крокував вздовж залізничної колії і його збив електропотяг. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    «Причиною нещастя, яке скоїлося з чоловіком, правоохоронці називають те, що молодик був у навушниках і просто не почув, як наближається електропотяг, що курсував за напрямком «Фастів-Мотовилівка», - розповіли в поліції.

    Машиніст сигналом намагався попередити, але марно. Коли хлопець обернувся – вже було запізно. Він не дійшов додому у с. Мала Снітинка лише 600 м. 

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    На Київщині святкування Івана Купала закінчилося трагедією: потяг збив хлопця (фото)
    На Київщині святкування Івана Купала закінчилося трагедією: потяг збив хлопця (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

    Слідство триває.

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