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    На Київщині у крадія під час обшуку знайшли боєприпаси

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    Під час обшуку у крадія&nbsp;виявили поліетиленовий пакет з 29 набоями - На Київщині у крадія під час обшуку знайшли боєприпаси
    Під час обшуку у крадія виявили поліетиленовий пакет з 29 набоями

    Крадій інструментів зберігав удома боєприпаси

    У Фастові Київської області зловмисник проник до приміщення ремонтно-будівельної дільниці  шляхом підбору ключа. Звідти він викрав газонокосарку, електродриль, перфоратор та болгарку.

    Під час проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили та затримали особу, причетну до крадіжки. Ним виявився 49-річний фастівчанин, повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    «Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання поліцейські виявили поліетиленовий пакет з 29 набоями, калібром 7,62 мм та 5,45. Також поліцейські у якості речових доказів вилучили викрадену електродриль, яку чоловік не встиг продати», - йдеться в повідомленні.

    Вилучені боєприпаси направлені на проведення відповідних експертиз.

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    На Київщині у крадія під час обшуку знайшли боєприпаси
    На Київщині у крадія під час обшуку знайшли боєприпаси

    Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) та за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Суд обрав чоловікові міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Триває слідство.

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