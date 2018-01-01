На Київщині замерзла річка Десна

Казкові фотографії річки

Одна з найбільших річок України Десна вкрилася льодом. Про це проінформувала на своїй сторінці у соцмережі Facebook перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляє «Главком». «Десна таки замерзла. Не рівненьким льодом вкрилася, а калатато. Всі водовороти й непокірну течію скував мороз - й річка схожа на переоране



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Річка Десна у льодовому полоні

Казкові фотографії річки

Одна з найбільших річок України Десна вкрилася льодом. Про це проінформувала на своїй сторінці у соцмережі Facebook перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляє «Главком».

«Десна таки замерзла. Не рівненьким льодом вкрилася, а калатато. Всі водовороти й непокірну течію скував мороз - й річка схожа на переоране льодове поле», - написала Ірина.

Довжина 1130 км (з них в Україні 591 км). Площа басейну 88,9 тис. км² (за водозбірною площею Десна посідає друге місце серед приток Дніпра). Площа водозбору річки Десна на території України становить 33820 км²



