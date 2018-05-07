На київські пляжі підсипано майже 10 тис. тонн піску (фото, відео)

На пляжі привозять не кар'єрний, а річковий пісок

Протягом трьох років на пляжі Києва підсипано 9 962 тонни чистого річкового піску. Про це повідомляє прес-служба КП «Плесо». На озерні пляжі пісок доставлявся вантажівками, на річкові – баржами. Для вивантаження піску на річкових пляжах використовується плавучий кран із грейферним ковшем. Після доставки піску



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На пляжі привозять не кар'єрний, а річковий пісок

Протягом трьох років на пляжі Києва підсипано 9 962 тонни чистого річкового піску. Про це повідомляє прес-служба КП «Плесо».

На озерні пляжі пісок доставлявся вантажівками, на річкові – баржами. Для вивантаження піску на річкових пляжах використовується плавучий кран із грейферним ковшем.

Після доставки піску проводять планування території з метою рівномірно розподілити його по площі пляжу.

«Оскільки з часом пісок на пляжах вивітрюється та вимивається течією (особливо під час повеней і паводків), такі систематичні заходи дозволяють поповнити запаси піску та забезпечити комфорт відпочивальників. Окрім того, регулярне очищення (просіювання) піску спеціальними машинами можливо якісно виконати тільки за наявності шару пухкого піску не менше 20 сантиметрів», - повідомляють у КП «Плесо».

Зазначається, що пісок не кар’єрний, а річковий. Добувається у родовищі Деснянське-верхнє, що розташоване у Вишгородському та Броварському районах Київської області.

Закупівля піску та послуг його доставки здійснюється комунальним підприємством «Плесо» за бюджетні кошти.

Незалежними лабораторіями в обов’язковому порядку проводиться радіаційний та бактеріологічний контроль.

На яких саме пляжах здійснено підсипку піску і у якій кількості

2016 рік

«Дитячий»: 400 тонн.

«Передмістна Слобідка»: 1 677 тонн.

«Райдужний»: 10 тонн.

«Пуща-Водиця»: 750 тонн.

«Вербний»: 1 125 тонн.

Усього: 3 962 тонни.

2017 рік

«Дитячий»: 900 тонн.

«Золотий»: 900 тонн.

Місце відпочинку «Веселка» (Дніпровський район, житловий масив Микільська Слобідка): 900 тонн.

Усього: 2 700 тонн.

2018 рік

«Райдужний»: 300 тонн.

«Венеція»: 1 500 тонн.

«Молодіжний»: 1 500 тонн.

Усього: 3 300 тонн.