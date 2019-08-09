На низці вулиць у Голосієвському районі майже на рік обмежать рух транспорту
ДТЕК проводитиме реконструкцію електромережі
На низці вулиць у Голосіївському районі тимчасово обмежать рух транспортних засобів із заняттям проїжджої частини та тротуару у зв’язку із реконструкцією ТП-888 загальною довжиною до 10 км, які виконуватиме ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі». Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1401.
Зокрема, рух обмежать на вулицях:
- Голосіївській,
- Олега Кошового,
- Цимбалів Яр,
- Уральській,
- Снайперській,
- Добрий Шлях,
- Конотопській,
- Стрілковій,
- провулку Владислава Заремби,
- Максима Рильського.
Роботи виконуватимуться із 12 серпня 2019 року до 30 червня 2020 року.
Виконавець має погодити з Управлінням патрульної поліції в Києві та подати на затвердження до Департаменту транспортної інфраструктури тимчасову схему організації дорожнього руху.
Під час виконання робіт має бути забезпечено вільний та безпечний рух пішоходів і транспортних засобів.
Після завершення робіт до 30 червня 2020 року виконавець має відновити покриття проїжджої частини та тротуарів.