На низці вулиць у Голосієвському районі майже на рік обмежать рух транспорту



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Рух транспорту буде тимчасово перекрито

ДТЕК проводитиме реконструкцію електромережі

На низці вулиць у Голосіївському районі тимчасово обмежать рух транспортних засобів із заняттям проїжджої частини та тротуару у зв’язку із реконструкцією ТП-888 загальною довжиною до 10 км, які виконуватиме ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі». Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1401.

Зокрема, рух обмежать на вулицях:

Голосіївській,

Олега Кошового,

Цимбалів Яр,

Уральській,

Снайперській,

Добрий Шлях,

Конотопській,

Стрілковій,

провулку Владислава Заремби,

Максима Рильського.

Роботи виконуватимуться із 12 серпня 2019 року до 30 червня 2020 року.

Виконавець має погодити з Управлінням патрульної поліції в Києві та подати на затвердження до Департаменту транспортної інфраструктури тимчасову схему організації дорожнього руху.

Під час виконання робіт має бути забезпечено вільний та безпечний рух пішоходів і транспортних засобів.

Після завершення робіт до 30 червня 2020 року виконавець має відновити покриття проїжджої частини та тротуарів.