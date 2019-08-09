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    На низці вулиць у Голосієвському районі майже на рік обмежать рух транспорту

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    Рух транспорту буде тимчасово перекрито - На низці вулиць у Голосієвському районі майже на рік обмежать рух транспорту
    Рух транспорту буде тимчасово перекрито

    ДТЕК проводитиме реконструкцію електромережі

    На низці вулиць у Голосіївському районі тимчасово обмежать рух транспортних засобів із заняттям проїжджої частини та тротуару у зв’язку із реконструкцією ТП-888 загальною довжиною до 10 км, які виконуватиме ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі». Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1401.

    Зокрема, рух обмежать на вулицях:

    • Голосіївській,
    • Олега Кошового,
    • Цимбалів Яр,
    • Уральській,
    • Снайперській,
    • Добрий Шлях,
    • Конотопській,
    • Стрілковій,
    • провулку Владислава Заремби,
    • Максима Рильського.

    Роботи виконуватимуться із 12 серпня 2019 року до 30 червня 2020 року.

    Виконавець має погодити з Управлінням патрульної поліції в Києві та подати на затвердження до Департаменту транспортної інфраструктури тимчасову схему організації дорожнього руху.

    Під час виконання робіт має бути забезпечено вільний та безпечний рух пішоходів і транспортних засобів.

    Після завершення робіт до 30 червня 2020 року виконавець має відновити покриття проїжджої частини та тротуарів.

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