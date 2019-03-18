На Подолі відкриють пам’ятник Олександру Вертинському



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Видатний киянин-артист Олександр Вертинський

Цього року відзначається 130-річчя з дня народження Вертинського

У четвер, 21 березня, в Києві на розі Андріївського узвозу та Боричевого Току відбудеться урочисте відкриття пам`ятника видатному киянину - артисту Олександру Вертинському на честь 130-річчя з дня його народження.

Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

Відкриття пам’ятника заплановано о 15:00.

О 16:00 в Музеї Однієї Вулиці відбудеться відкриття виставки «Киев - Родина нежная» та презентація художнього конверта і поштової марки, присвячених ювілею Вертинського.

Вертинський – киянин, естрадний артист, кіноактор, композитор, поет і співак, кумир естради в першій половині XX століття.

Жоден інший співак з Російської імперії не користувався у Європі такою шаленою популярністю у 20-30 роки XX століття. Це була людина-оркестр: поет, шансоньє, композитор, актор. І він був українцем.

Туреччина, Румунія, Польща, Німеччина, Франція, Палестина, США, Китай — 23 роки життя він мандрував світом, хоча увесь цей час мріяв повернутись на Батьківщину.

10 років Вертинський прожив у Парижі, на його концерти приходили королі, але найбільше прихильників мав серед простого люду. Секрет успіху був дуже простий — тексти його пісень були автобіографічними, він не боявся відкрити людям те, що переживають вони самі, але про що, як правило, мовчать.