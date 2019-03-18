  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Подолі відкриють пам’ятник Олександру Вертинському

    • Розсилка
    Видатний киянин-артист Олександр Вертинський - На Подолі відкриють пам’ятник Олександру Вертинському
    Видатний киянин-артист Олександр Вертинський

    Цього року відзначається 130-річчя з дня народження Вертинського

    У четвер, 21 березня, в Києві на розі Андріївського узвозу та Боричевого Току відбудеться урочисте відкриття пам`ятника видатному киянину - артисту Олександру Вертинському на честь 130-річчя з дня його народження.

    Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

    Відкриття пам’ятника заплановано о 15:00.

    О 16:00 в Музеї Однієї Вулиці відбудеться відкриття виставки «Киев - Родина нежная» та презентація художнього конверта і поштової марки, присвячених ювілею Вертинського.

    Вертинський – киянин, естрадний артист, кіноактор, композитор, поет і співак, кумир естради в першій половині XX століття.
    Жоден інший співак з Російської імперії не користувався у Європі такою шаленою популярністю у 20-30 роки XX століття. Це була людина-оркестр: поет, шансоньє, композитор, актор. І він був українцем.
    Туреччина, Румунія, Польща, Німеччина, Франція, Палестина, США, Китай — 23 роки життя він мандрував світом, хоча увесь цей час мріяв повернутись на Батьківщину.
    10 років Вертинський прожив у Парижі, на його концерти приходили королі, але найбільше прихильників мав серед простого люду. Секрет успіху був дуже простий — тексти його пісень були автобіографічними, він не боявся відкрити людям те, що переживають вони самі, але про що, як правило, мовчать.
    Читайте також
    Київ мистецтво артист пам'ятник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ