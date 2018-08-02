На столичних Нивках масштабна пожежа: згоріло щонайменше три квартири



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Через пожежу від Нивок до Інтернаціональної площі утворилися величезні пробки

У Києві на вул.Данила Щербаківського, 63 загорівся багатоповерховий житловий будинок. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Також про пожежу пишуть у соцмережах кияни, що стали свідками жахливого полум’я біля Інтернаціональної площі.

«На місці вже працюють три команди рятувальників ДСНС, але полум'я настільки велике, що пожежники поки не в силах впоратися. Вогонь охопив уже 8 поверх. Горить вже три квартири», - йдеться в повідомленні.

Очікують ще дві бригади рятувальників.

Кореспондент «Главкому» повідомляє, що станом на 20:05 пожежу фактично ліквідовано. Три балкони один над одним наразі просто чорні, вигоріли вщент. У зв‘язку з цією пожежею утворились пробки: на вулиці Данила Щербаківського від метро Нивки до Інтернаціональної площі (зараз площа Марченка), і на маршала Гречка в бік Інтернаціональної площі.