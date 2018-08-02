  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На столичних Нивках масштабна пожежа: згоріло щонайменше три квартири

    • Розсилка
    На столичних Нивках масштабна пожежа: згоріло щонайменше три квартири

    Через пожежу від Нивок до Інтернаціональної площі утворилися величезні пробки

    У Києві на вул.Данила Щербаківського, 63 загорівся багатоповерховий житловий будинок. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Також про пожежу пишуть у соцмережах кияни, що стали свідками жахливого полум’я біля Інтернаціональної площі.

    «На місці вже працюють три команди рятувальників ДСНС, але полум'я настільки велике, що пожежники поки не в силах впоратися. Вогонь охопив уже 8 поверх. Горить вже три квартири», - йдеться в повідомленні.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    На столичних Нивках масштабна пожежа: згоріло щонайменше три квартири
    На столичних Нивках масштабна пожежа: згоріло щонайменше три квартири
    На столичних Нивках масштабна пожежа: згоріло щонайменше три квартири
    На столичних Нивках масштабна пожежа: згоріло щонайменше три квартири
    На столичних Нивках масштабна пожежа: згоріло щонайменше три квартири
    На столичних Нивках масштабна пожежа: згоріло щонайменше три квартири

    Очікують ще дві бригади рятувальників.

    Кореспондент «Главкому» повідомляє, що станом на 20:05 пожежу фактично ліквідовано. Три балкони один над одним наразі просто чорні, вигоріли вщент. У зв‘язку з цією пожежею утворились пробки: на вулиці Данила Щербаківського від метро Нивки до Інтернаціональної площі (зараз площа Марченка), і на маршала Гречка в бік Інтернаціональної площі.

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС житло кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ