На Теремках за дивних обставин жінка отримала поранення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Потерпілу госпіталізували та прооперували

Поліція кваліфікує подію як замах на вбивство

20 серпня до Голосіївського управління поліції за допомогою звернувся місцевий мешканець, котрий повідомив, що його дружина отримала поранення у руку.

Як розповіла сама потерпіла, близько 19:00 вона стояла біля кав’ярні. Раптом жінка почула хлопок і відчула біль у правій руці, з якої почала текти кров. Перелякана киянка відразу побігла додому, звідки й викликали поліцію та лікарів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Постраждалу госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу. Того ж вечора вона поїхала додому. Вранці поліцейські зателефонували до потерпілої і з’ясували, що жінка знову потрапила в лікарню. За словами чоловіка, вдома киянка помітила невеликий отвір у животі, тож вони знову звернулися за допомогою до лікарів.

Проведене рентгенологічне дослідження показало, що у потерпілої в животі знаходиться сторонній предмет. Жінку терміново прооперували. На даний час її життю та здоров’ю нічого не загрожує. Вилучений речовий доказ направили на експертизу.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. За вказаний злочин передбачене покарання – до 15-ти років позбавлення волі.

Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення усіх обставин події та осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення.