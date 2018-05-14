На території складів у Києві стався вибух: поранено шестеро людей

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Один з чоловіків перебуває у непритомному стані

Сьогодні, 14 травня, на території промислової зони по вулиці Новопирогівській у Голосіївському районі Києва стався вибух. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та екіпажі патрульних. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Правоохоронці ретельно оглянули місце події: звідти вилучили фрагменти вибухового пристрою, які будуть направлені на проведення експертизи.

Попередньо встановлено, що невідомі особи підійшли до паркану складів, які знаходились під охороною, після чого кинули на територію два вибухових пристрої. У результаті травми отримали шестеро охоронців. Потерпілих з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні, де їм наразі надають необхідну медичну допомогу. Відомо, що один з чоловіків на цей час знаходиться без свідомості.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – «замах на вбивство».

Столична поліція розслідує всі обставини вибуху та спілкується з очевидцями і свідками злочину. Поліція розшукує підозрюваних осіб, які причетні до вказаного правопорушення.