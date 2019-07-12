На Троєщині чоловік на велосипеді збив дитину і втік: поліція проводить розшук (фото)



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Поліція розшукує чоловіка, який на велосипеді збив дитину Фото: Нацполіція

Дівчинка із тілесними ушкодженнями перебуває у лікарні

До столичної поліції надійшла заява від місцевої мешканки про те, що під час прогулянки її п’ятирічну онуку збив велосипедист. Подія сталася у неділю на перетині вулиці Драйзера та проспекту Володимира Маяковського, що у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зі слів начальника сектора ювенальної превенції Деснянського управління поліції Олександра Поліщука, при відпрацюванні повідомлення про злочин оперативники переглянули записи з камер відеонагляду, які зафіксували правопорушника.

«Жінка йшла підземним переходом із двома дівчатками, при цьому вони трималися за руки. Повз неї проїхав чоловік на велосипеді, який намагався проскочити між дітьми. У результаті відбулося зіткнення - і одна з дівчаток не втрималася на ногах та впала на асфальт. Велосипедист також впав, але встав і поїхав далі, не надавши допомогу потерпілій. Бабуся викликала батьків дитини, які відвезли дівчинку до медичного закладу», - розповів правоохоронець.

Поліцейські супроводили дитину на проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

Прикмети підозрюваного: на вигляд 35-40 чоловік, вага близько 120 кілограмів. Він був у чорній футболці, чорних шортах, з чорним портфелем.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі. Проводяться розшукові заходи.

«Якщо ви впізнали чоловіка, зображеного на фото, просимо надати інформацію на 102 або за телефонами: 044-515–87–83, 067-650-69-22», - просять у поліції.