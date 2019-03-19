На Троєщині чоловік застрелив власну матір



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36-річний чоловік випадково здійснив постріл із револьвера Фото: Нацполіція

Під час необережного поводження зі зброєю син вистрілив матері у живіт

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшов виклик про вогнепальне поранення на проспекті Володимира Маяковського. На виклик негайно прибули екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група управління поліції. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський, на місці правоохоронці з’ясували, що 36-річний чоловік випадково здійснив постріл із револьвера під патрон Флобера та поранив матір у живіт.

«Киянин тривалий час пиячив, через це між ним та матір’ю виникали конфлікти. Того дня сварка закінчилася госпіталізацією 68-річної потерпілої у лікарню. Через тиждень із медичного закладу ми отримали повідомлення про смерть жінки. У ході отримання додаткових матеріалів слідчі перекваліфікували кримінальне провадження із необережного тяжкого тілесного ушкодження на вбивство через необережність», - повідомив правоохоронець.

Слідчим слідчого відділу Деснянського управління поліції чоловіку оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.