  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Троєщині чоловік застрелив власну матір

    • Розсилка
    36-річний чоловік випадково здійснив постріл із револьвера - На Троєщині чоловік застрелив власну матір
    36-річний чоловік випадково здійснив постріл із револьвера
    Фото: Нацполіція

    Під час необережного поводження зі зброєю син вистрілив матері у живіт

    До чергової частини Деснянського управління поліції надійшов виклик про вогнепальне поранення на проспекті Володимира Маяковського. На виклик негайно прибули екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група управління поліції. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Як розповів начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський, на місці правоохоронці з’ясували, що 36-річний чоловік випадково здійснив постріл із револьвера під патрон Флобера та поранив матір у живіт.

    «Киянин тривалий час пиячив, через це між ним та матір’ю виникали конфлікти. Того дня сварка закінчилася госпіталізацією 68-річної потерпілої у лікарню. Через тиждень із медичного закладу ми отримали повідомлення про смерть жінки. У ході отримання додаткових матеріалів слідчі перекваліфікували кримінальне провадження із необережного тяжкого тілесного ушкодження на вбивство через необережність», - повідомив правоохоронець.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Троєщині чоловік застрелив власну матір
    На Троєщині чоловік застрелив власну матір

    Слідчим слідчого відділу Деснянського управління поліції чоловіку оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. 

    Читайте також
    Київ кримінал зброя вбивство смерть Троєщина чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ