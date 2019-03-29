На Видубичах водій вантажівки вдарив молотком іншого шофера



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Між двома водіями припаркованих авто стався конфлікт

На Видубичах між водіями припаркованих автомобілів сталася сварка, у ході якої один із чоловіків кілька разів вдарив молотком опонента. Очевидці інциденту викликали поліцію та «швидку». Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

На місці події працювали патрульні та слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.

Відомо, що потерпілому не сподобалося, як припаркувався водій вантажівки. Він підійшов до автомобіля, відчинив двері у кабіну та почав сваритися. У відповідь водій дістав молоток та кілька разів вдарив ним опонента.

Потерпілого госпіталізували із численними забоями та, за попередньою інформацією, переломом руки. Поліцейські доставили водія вантажівки до управління поліції для надання пояснень.

«Інформація про дану подію внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції. Призначена відповідна експертиза для встановлення ступеня тяжкості завданих тілесних ушкоджень. Після проведення першочергової перевірки події буде надана правова кваліфікація», - розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.