Названо столичні підприємства, у яких найбільша заборгованість із зарплати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У травні підприємства Києва виплатили понад 24 млн грн заборгованої зарплати

Протягом травня київські підприємства-боржники виплатили 24,2 млн грн заборгованої заробітної плати. У тому числі, в повному обсязі погасили борги 8 підприємств на суму 3,7 млн грн. Таку статистику було озвучено під час засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат в Києві, повідомляє пресслужба КМДА.

«У травні 14 підприємств змогли зменшити борги на загальну суму 20,5 млн грн. Проте загальна ситуація щодо виплати заборгованості із заробітної плати залишається далекою від ідеальної. Так, станом на 1 травня 2019 року борг у місті склав 172,4 млн грн, що на 10,3% чи на 16,1 млн грн більше у порівнянні з попереднім місяцем», – зазначила заступник голови КМДА Марина Хонда.

Найбільшими боржниками серед державних підприємств є ті, які входять до ДК «Укроборонпром». Загальна сума заборгованості складає 56,9 млн грн. Також у переліку боржників є підприємства, підпорядковані Державному космічному агентству України, Міністерству регіонального розвитку, Міністерству інфраструктури, Міністерству економічного розвитку і торгівлі та інші.

Серед підприємств-боржників із заробітної плати недержавного сектору найбільшими боржниками є ТОВ «ГРУП ДФ Інтернешнл Юкрейн», ПАТ «Комерційний банк «Союз», ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», ПАТ «Трест «Київміськбуд-3», та інші.

Основна причина наявності боргу на підприємствах недержавного сектору – це брак коштів через різке зменшення обсягу замовлень або їх відсутність; несвоєчасні розрахунки замовників за виконані роботи; неефективне управління майном.

Питання заборгованості постійно перебуває на контролі та розглядається на засіданнях міської та районних комісій з питань погашення заборгованості.