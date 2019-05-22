Недорогі та свіжі продукти: де цього тижня у Києві проходять ярмарки (адреси)
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На ярмарках представлена сільськогосподарська продукція
Цього тижня для більш повного задоволення потреб киян у сільськогосподарській продукції у столиці будуть проведені сезонні ярмарки. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.
Отже, ярмарки відбудуться:
22 травня (середа) у:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
- Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- Подільському районі – просп. Правди, 5-11, вул. Світлицького, 33;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
23 травня (четвер) у:
- Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
- Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
- Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 33;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.
24 травня (п’ятниця) у:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33, вул. Полкова, 72;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
- Солом’янському районі – вул. Керчинська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна), вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської);
- Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16-20, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).
25 травня (субота) у:
- Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»);
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33.
26 травня (неділя) у:
- Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»);
- Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33.