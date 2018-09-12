Новий рекорд: у Києві буде проведено наймасовіший урок з англійської мови



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Під час заняття кожен відвідувач зможе заговорити англійською мовою незалежно від рівня її володіння

15 вересня о 17:00 у Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбудеться наймасовіший урок з англійської мови Lingva.Show, який буде занесений до Книги рекордів України. Проводитиме його відомий психолінгвіст та поліглот Віталій Зубков. Про це повідомили організатори.

Під час уроку кожен відвідувач зможе заговорити англійською мовою незалежно від рівня її володіння, подивитись шоу та корисно відпочити.

Захід відбудеться у рамках проведення на Хрещатику наймасштабнішого освітнього фестивалю «Маркет мов». У рамках фестивалю пройдуть лекції, майстер-класи, презентації лінгвістичних шкіл, ярмарок вакансій, кінопокази під відкритим небом, концерт та інші активності. Посольства представлять креативні локації з вивчення мов. Відбудеться презентація сферичного кінотеатру «Україна 360».

Захід організовують Міністерство інформаційної політики України та проект Lingva.Skills за ініціативою Студентської ради при Міністерстві інформаційної політики з метою популяризації вивчення іноземних мов.