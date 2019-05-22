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    Оголошено підозру лікарю київської клініки, де після операції померла пацієнтка

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    Оголошено підозру лікарю київської клініки, де після операції померла пацієнтка

    Смертельна операція була проведена в приватній клініці косметичної хірургії, розташованій у Печерському районі міста Києва, у лютому 2017 року

    Київською місцевою прокуратурою № 6 повідомлено про підозру хірургу приватної клініки косметичної хірургії, халатне ставлення до професії якого призвело до смерті пацієнтки. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

    «Смертельна операція була проведена в приватній клініці косметичної хірургії, розташованій у Печерському районі міста Києва, у лютому 2017 року. Проте, вирішити питання про наявність чи відсутність складу злочину у діях медичних працівників, які займались оперативним втручанням, не було можливим через тривале проведення необхідних судово-медичних експертиз», - йдеться в повідомленні.

    «Отримавши висновок комісійної експертизи, який підтвердив результати первинного дослідження, установлено, що між оперативним втручанням, проведеним лікарем-хірургом у приватній клініці і настанням смерті 42-річної пацієнтки є причинно-наслідковий зв'язок та наявний дефект у наданні медичної допомоги у післяопераційному періоді», - повідомили у прокуратурі.

    Враховуючи вказані обставини, хірургу інкриміновано ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, яке спричинило тяжкі наслідки для хворого).

    Після виконання усіх необхідних процесуальних дій, обвинувальний акт у вищевказаному кримінальному провадженні буде скеровано до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.

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