Оголошено підозру учасникам озброєної жорстокої банди, що діяла на Київщині



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Учасники банди використовували одяг військового зразка, рукавички, балаклави, вогнепальну зброю та боєприпаси

Банда діяла з жовтня 2017 року по квітень 2018 року та вчинила ряд зухвалих і жорстоких розбійних нападів

Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру учасникам озброєної банди у складі 4 осіб, яка вчинила умисне вбивство з корисливих мотивів, а також ряд розбійних нападів на помешкання громадян, поєднаних із насильством, небезпечним для життя та здоров’я потерпілих. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Банда діяла з жовтня 2017 року по квітень 2018 року та вчинила ряд зухвалих і жорстоких розбійних нападів на території Київської області.

Під час вчинення розбійних нападів учасники банди використовували одяг військового зразка, рукавички, балаклави, вогнепальну зброю та боєприпаси, для забезпечення зв’язку між учасниками групи використовували радіостанції.

З метою подолання супротиву потерпілих використовували вогнепальну зброю, пластикові хомути для зв’язування, скоч. Інформацію про місцезнаходження грошових коштів, ювелірних виробів отримували шляхом катування розпеченою праскою та шляхом нанесення побоїв в різні частини тіла, погрожуючи вбивством.

У результаті вчинених розбійних нападів одна людина померла.

Зловмисниками завдано матеріальних збитків на суму понад 13 мільйонів гривень.

Учасникам злочинного угрупування повідомлено про підозру в організації озброєної банди з метою нападу на окремих осіб та їх домоволодіння, а також участь у такій банді (бандитизм), вчиненні розбійних нападів та в умисному вбивстві з корисливих мотивів, у складі організованої групи, тобто у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 28 п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України.

За вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень підозрюваним загрожує покарання у вигляді від 10 років до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.