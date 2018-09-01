Пам’ятник Конфуцію відкрили у Києві: фоторепортаж



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Бронзова статуя авторства українських скульпторів Миколи Зноби і Вероніки Дірів встановлена на території кампуса КПІ

У п'ятницю в Києві був урочисто відкритий пам'ятник Конфуцію - видатному китайському філософу, педагогу і політичному діячеві, що жив в VI-V століттях до н. е. На церемонії були присутні кілька сотень гостей, в тому числі представники політичних, наукових і творчих кіл України, а також посол КНР в Україні Ду Вей.

Бронзова статуя авторства українських скульпторів Миколи Зноби і Вероніки Дірів встановлена на території кампуса Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського». Вона стала подарунком посольства КНР, піднесеним напередодні початку нового навчального року на честь міцних зв'язків Китаю з цим вишем.

Ректор НТУУ «КПІ» Михайло Згуровський назвав відкриття пам'ятника Конфуцію визначною подією в житті університету, підкресливши при цьому його особливий символізм.

«Конфуцій - учитель 10 тисяч поколінь, як його визначив сам китайський народ. Пам'ятник встановлено на площі Знань, де знаходиться корпус загальних дисциплін. Там працюють кафедри філософії і соціології. Тобто це те місце, яке символічно призначене для того, щоб вчити», - пояснив Згуровський.

Ду Вей, в свою чергу, високо оцінив значення діяльності НТУУ «КПІ» не тільки для України, але і для інших країн. «КПІ» - відомий у всьому світі навчальний заклад. За 120 років свого існування університет підготував велику кількість кадрів, які працюють у всіх куточках земної кулі. В університеті також навчаються студенти з Китаю», - сказав посол.

НТУУ «КПІ» готує фахівців для КНР з 1950-х років. За цей час у вузі відучилися більше тисячі китайців. НТУУ «КПІ» також співпрацює з 21 університетом КНР, спільно реалізовуючи близько 500 проектів в таких областях, як космос, авіація, нові матеріали, біомедична інженерія і т. д.

Джерело: Синьхуа