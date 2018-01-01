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    Під час пожежі у столичній багатоповерхівці було врятовано п'ять дітей

    Також було евакуйовано 15 осіб
    15 січня об 11:29 на пульт зв’язку служби 101 надійшла заявка про пожежу в одній із квартир на 4-му поверсі 9-поверхового житлового будинку на проспекті Свободи, 2. Про це інформує прес-служба ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком». «По прибуттю на місце події вогнеборці виявили, що пожежа виникла в 2-кімнатній
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    Момент евакуації мешканців багатоповерхівки
    Момент евакуації мешканців багатоповерхівки

    Також було евакуйовано 15 осіб

    15 січня об 11:29 на пульт зв’язку служби 101 надійшла заявка про пожежу в одній із квартир на 4-му поверсі 9-поверхового житлового будинку на проспекті Свободи, 2.

    Про це інформує прес-служба ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком».

    «По прибуттю на місце події вогнеборці виявили, що пожежа виникла в 2-кімнатній квартирі, в самому будинку з 4-го по 9-й поверхи спостерігалось сильне задимлення, існувала загроза розповсюдження вогню на 5-й поверх», - йдеться у повідомленні.

    Також повідомляється, що о 12:00 пожежу локалізовано на площі 30 кв. м. о 12:15 – ліквідовано.

    Під час гасіння пожежі в квартирі було виявлено тіло жінки 1961 року народження. Також в ході ліквідації вогнеборці врятували 5 дітей, ще 15 осіб вивели з будинку на безпечну відстань.

    На місці поді працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 чоловіка особового складу.

    Причини виникнення пожежі встановить слідство.

    пожежа Київ ДСНС
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