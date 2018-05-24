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    Під Києвом чоловік до смерті закатував свою співмешканку

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    Чоловік катував жінку за допомогою гарячої праски - Під Києвом чоловік до смерті закатував свою співмешканку
    Фото: Нацполіція
    Чоловік катував жінку за допомогою гарячої праски

    Чоловік напідпитку накинувся на жінку з гарячою праскою у руках, вимагаючи, щоб вона повернула крадені гроші

    У Вишгороді Київської області чоловік побив дружину, з якою проживав у цивільному шлюбі, внаслідок чого жінка померла у реанімації. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    «Повідомлення на спецлінію 102 поліції Київщини про бійку в одному з приватних будинків Вишгорода надійшло опівдні. Встановлено, що за цією адресою проживали чоловік та його дружина у цивільному шлюбі і були прихильниками оковитої, що зазвичай призводило до сварок та бійок. Господар неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за насильство у сім'ї», - йдеться в повідомленні.

    «Цього разу він напідпитку накинувся на жінку з гарячою праскою у руках, вимагаючи, щоб вона повернула крадені гроші. Чоловік залишив побиту дружину без свідомості і поїхав на роботу. Потерпілу каретою швидкої допомоги з тяжкими травмами було доправлено до лікарні, однак 45-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень померла у реанімаційному відділенні», - інформують у поліції.

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    Під Києвом чоловік до смерті закатував свою співмешканку
    Під Києвом чоловік до смерті закатував свою співмешканку
    Під Києвом чоловік до смерті закатував свою співмешканку

    Наразі 44-річний зловмисник затриманий у порядку ст.. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу та оголошення підозри за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

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