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    Під Києвом майже одночасно сталося дві пожежі

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    Ліквідація пожежі у Києво-Святошинському районі - Під Києвом майже одночасно сталося дві пожежі
    Фото: ДСНС
    Ліквідація пожежі у Києво-Святошинському районі

    У Києво-Святошинському районі горів дачний будинок і господарча будівля

    У ніч на середу, 22 серпня, сталася пожежа у дачному будинку в с. Музичі Києво-Святошинського району. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Повідомлення про загорання надійшло до оперативно – диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 02:29.

    «На місце виклику направлено по одному відділенню 33-ї Державної пожежно-рятувальної частини та  51-го Державного пожежно-рятувального поста м. Боярка. По прибуттю на місце виклику розвідкою було встановлено, що загорання виникло  всередині дачного одноповерхового будинку. Пожежу було локалізовано о 05:05 та повністю ліквідовано о 05:54», - інформують у ДСНС.

    А вже о 06:14 до оперативно – диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в селі Забір'я по вул. Перемоги. 

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    Під Києвом майже одночасно сталося дві пожежі
    Під Києвом майже одночасно сталося дві пожежі

    Вогнеборцями було встановлено, що загорання виникло всередині господарчої будівлі. Пожежу було локалізовано о 07:18 та повністю ліквідовано о 07:47. Внаслідок загорання вогнем знищено господарчу будівлю на площі 36 кв. м. До гасіння пожежі залучалася 2 одиниці техніки, 8 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі на разі встановлюється.

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