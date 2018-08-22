Під Києвом майже одночасно сталося дві пожежі



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Фото: ДСНС Ліквідація пожежі у Києво-Святошинському районі

У Києво-Святошинському районі горів дачний будинок і господарча будівля

У ніч на середу, 22 серпня, сталася пожежа у дачному будинку в с. Музичі Києво-Святошинського району. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Повідомлення про загорання надійшло до оперативно – диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 02:29.

«На місце виклику направлено по одному відділенню 33-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 51-го Державного пожежно-рятувального поста м. Боярка. По прибуттю на місце виклику розвідкою було встановлено, що загорання виникло всередині дачного одноповерхового будинку. Пожежу було локалізовано о 05:05 та повністю ліквідовано о 05:54», - інформують у ДСНС.

А вже о 06:14 до оперативно – диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про пожежу господарчої будівлі в селі Забір'я по вул. Перемоги.

Вогнеборцями було встановлено, що загорання виникло всередині господарчої будівлі. Пожежу було локалізовано о 07:18 та повністю ліквідовано о 07:47. Внаслідок загорання вогнем знищено господарчу будівлю на площі 36 кв. м. До гасіння пожежі залучалася 2 одиниці техніки, 8 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі на разі встановлюється.