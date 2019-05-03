Під Києвом потяг збив 17-річного хлопця у навушниках



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Наразі хлопець знаходиться в реанімації

На залізничній станції Клавдієво електропоїзд збив підлітка у навушниках, який переходив колії у невстановленому місці.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київщини у Facebook.

Повідомлення про пригоду надійшло до відділу поліції від диспетчера станції, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потяг напрямком руху Київ-Малин, під’їжджаючи до станції Клавдієво, наїхав на 17-річного хлопця. Ним виявився учень 9-го класу Клавдієвської середньої школи.

Наголошується, що хлопець йшов зустрічати свою матір, яка за нещасливим збігом обставин мала приїхати саме цим потягом.

Підлітка в непритомному стані з ушкодженням черепа та переламом стегна доставили до Бородянської лікарні. Наразі хлопець знаходиться в реанімації, йдеться у повідомленні.