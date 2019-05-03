  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом потяг збив 17-річного хлопця у навушниках

    • Розсилка
    Під Києвом потяг збив 17-річного хлопця у навушниках

    Наразі хлопець знаходиться в реанімації

    На залізничній станції Клавдієво електропоїзд збив підлітка у навушниках, який переходив колії у невстановленому місці.

    Про це повідомляє прес-служба поліції Київщини у Facebook.

    Повідомлення про пригоду надійшло до відділу поліції від диспетчера станції, йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що потяг напрямком руху Київ-Малин, під’їжджаючи до станції Клавдієво, наїхав на 17-річного хлопця. Ним виявився учень 9-го класу Клавдієвської середньої школи.

    Наголошується, що хлопець йшов зустрічати свою матір, яка за нещасливим збігом обставин мала приїхати саме цим потягом.

    Підлітка в непритомному стані з ушкодженням черепа та переламом стегна доставили до Бородянської лікарні. Наразі хлопець знаходиться в реанімації, йдеться у повідомленні.

    потяг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ